Ermenistan’dan “Yabancı Savaşçılar Konusunda Uluslararası Soruşturma” Çağrısı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’den bu yana çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki yabancı savaşçılara ilişkin uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Artsakh” Ordusu’nun (Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni güçler için Ermenistan’ın kullandığı ifade) hafta sonu Suriyeli bir yabancı savaşçıyı daha yakaladığını belirtti.

Açıklamada, ele geçirilen ikinci Suriyeli savaşçının Suriye’nin İdlib bölgesinden, Cuma günü ele geçirilen diğer savaşçının da Hama kentinden olduğu kaydedildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’daki çatışmaya yabancı savaşçıların dahil olmasının yalnızca Dağlık Karabağ ve Ermenistan açısından değil uluslararası güvenlik için de tehdit olduğunu yazdı, bu konuya ilişkin uluslararası bir soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan çatışma bölgesinde yabancı savaşçıların olduğunu daha önce yaptığı açıklamalarda yalanlamıştı.