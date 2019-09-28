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Ermenistan’dan yeni bir Türk düşmanlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

Ermanistan yeni bir Türk düşmanlığına daha imza attı.

Ermenistan’dan yeni bir Türk düşmanlığı

Ermanistan yeni bir Türk düşmanlığına daha imza attı. Talat Paşa’nın katili terörist Soğoman Tehliryan’ın heykeli başkent Erivan’da dikildi.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Talat Paşa’nın katili terörist Soğoman Tehliryan’ın heykeli dikildi. Yaşanan bu olay büyük tepki çekerken, AZERTAC büro şefi ve siyasal bilimler doktoru Sabir Şahtahtı açıklamalarda bulundu. Şahtahtı, "Elinde silahı ile Talat Paşa’nın başını ayakları altında temsil edilen heykel, bin yıl Türk ekmeği ile beslenen hainlerin son ihanet ve hıyanet heykelidir. Bu heykel 1885 yılından itibaren Anadolu’da ve Azerbaycan’da Ermeniler tarafından katledilen iki milyon Türk’e ve henüz kanı kurumamış Hocalı Soykırımı masumlarına karşı eli kanlı katillerin yeni saldırı planlarından başka bir şey değildir. 1900’ün başlarında Osmanlı devletine sadakat yeminleri eden Ermeni Papazlar, giderek kiliselerinin mahzenlerini silah deposuna çevirdiler ve düşmanlarımızla yaptıkları gizli anlaşmalarla, Osmanlı tebası olmakla beraber Osmanlı Devletini sırtından hançerlediler. Devlet yönetiminde yer alan kendi soydaşlarının da öncülüğünde Osmanlı devletinin her bölgesinde masum Türk ve Müslüman halkı katletmeye başladılar.
İhanetleri birinci dünya savaşı günlerinde doruğa ulaştı. Önce Ruslarla, sonra da İngiliz ve Fransızlarla bir olarak, silahlı ordulara dönüştüler. Katliamlar savaş boyu ve sonrasında da devam etti. Talat Paşa kendi ülkesine ve kendi devletine ihanet eden hainlerin katliamlarını önlemek için elebaşılarını ve olaylara karışanları kanunla Osmanlı devletinin bir başka bölgesine sevk etti. Tehcir denilen olay yaşandı.
Osmanlı devletinin Başvekili Talat Paşa’nın katili olan Ermeni terörist Soğoman Tehliryana Erivan’da heykel dikilmesi Türk düşmanlığını körüklemekten başka bir anlam taşımamaktadır. Bu heykel modern dünyada hümanizm prensiplerine de ağır hakarettir. Bu da gösteriyor ki, Ermenistan ne Türkiye, ne de Azerbaycan’la dost olma niyetinde değildir. İşgal altındaki Azerbaycan toprakları kurtarılmadıkça, tecavüzkar Ermenistan Hocalı Soykırımı’nı tanımadıkça ve Tehliryan’ın heykeli yıkılmadıkça Ermenistan’la barış masasına oturmak mümkün değildir" dedi.

Ermenistan’dan yeni bir Türk düşmanlığı

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