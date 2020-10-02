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Ermenistan’ın attığı toplar, sivil yerleşim yerleri yakınlarına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını almak için Ermenistan’a yönelik yürüttüğü operasyon devam ederken, Ermenistan’a ait top mermileri Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine düştü.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını almak için Ermenistan’a yönelik yürüttüğü operasyon devam ederken, Ermenistan’a ait top mermileri Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine düştü. Bölgeden yükselen dumanlar görüntülendi.
Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarının kurtarılması için Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Ermenistan’ın attığı toplar ve havan topları sık sık sivil yerleşim yerleri ve yakınlarına düşüyor. Ermenistan’ın attığı top mermilerinin sivil yerleşim yerleri yakınlarına düşmesi sonucu bölgeden yükselen dumanlar görüntülendi.

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