Ermenistan’ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik füzeli saldırısı engellendi

Ermenistan ordusu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına yönelik füzeli saldırısının engellendiği açlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada,”Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattına füze fırlattı. Füze, Yevlah bölgesinde BTC’nin 10 metre yanına düştü. Bölgede 300’den fazla füze parçaları var. Boru hattı hasar görmedi. ANAMA bölgede temizleme çalışmaları yapıyor”ifadelerini kullandı

Hacıyev, ayrıca"Çaresiz durumda olan Ermenistan enerji altyapısına saldırıyor” dedi

