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Ermenistan’ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik füzeli saldırısı engellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 01:19 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına yönelik füzeli saldırısının engellendiği açlandı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada,”Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattına füze fırlattı.

Ermenistan ordusu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına yönelik füzeli saldırısının engellendiği açlandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada,”Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattına füze fırlattı. Füze, Yevlah bölgesinde BTC’nin 10 metre yanına düştü. Bölgede 300’den fazla füze parçaları var. Boru hattı hasar görmedi. ANAMA bölgede temizleme çalışmaları yapıyor”ifadelerini kullandı
Hacıyev, ayrıca"Çaresiz durumda olan Ermenistan enerji altyapısına saldırıyor” dedi

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