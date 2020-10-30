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Ermenistan’ın Berde saldırısında kullandığı “Smerch” roket atar sistemi yok edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 10:20 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın Berde kentinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği “Smerch” çok namlulu roket atar sistemi yok edildi.Ermenistan ordusu, Smerç çok namlulu roket atar sistemi ile saldırı düzenlemişti.

Ermenistan’ın Berde kentinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği “Smerch” çok namlulu roket atar sistemi yok edildi.
Ermenistan ordusu, Smerç çok namlulu roket atar sistemi ile saldırı düzenlemişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın insani ateşkes ihlallerini sürdürerek Berde kentinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği “Smerch” çok namlulu roket atar sisteminin Azerbaycan ordusu tarafından yok edildiğini duyurdu. Bakanlık, bu anların görüntülerini paylaştı.

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