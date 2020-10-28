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Ermenistan’ın Berde’de sivillere füzeyle saldırdığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 23:24 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek Berde kentinde yaşayan sivillere yönelik gerçekleştirdiği füzeli saldırısı bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.Ermenistan’ın Berde kentine gerçekleştirdiği ve 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan füzeli saldırısı, bir teknoloji mağazasının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek Berde kentinde yaşayan sivillere yönelik gerçekleştirdiği füzeli saldırısı bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Ermenistan’ın Berde kentine gerçekleştirdiği ve 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan füzeli saldırısı, bir teknoloji mağazasının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırının şiddetiyle mağazada bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı, can havliyle kaçıştığı görüldü.
Saldırıda çevrede bulunan çok sayıda ev, dükkan ve araç hasar alırken, şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti ve 70 kişi de yaralandı.

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