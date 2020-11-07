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Ermenistan’ın Berde’ye düzenlediği roketli saldırıda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 18:46 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Berde kentine düzenlediği roketli saldırı sonucu 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları devam ediyor.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Berde kentine düzenlediği roketli saldırı sonucu 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları devam ediyor. Ermenistan ordusu Azerbaycan’ın Berde kentine roketli saldırı düzenledi. Roketin Yeni Eyrice köyündeki bir tarlaya düşerek patlaması sonucu 16 yaşındaki Şahmalı Rahimov adındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Ermenistan’ın 27 Eylül’den bu yana Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu şu ana kadar 93 sivil hayatını kaybetti, 404 sivil ise yaralandı.

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