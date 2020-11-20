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Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’a, Azerbaycan ordusunun sevkiyatı gün boyu sürdü

20.11.2020 16:40 | Son Güncelleme:
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Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’a Azerbaycan ordusunun asker sevki gün boyunca devam etti.Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın boşalttı Ağdam’a yerleşiyor.

Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’a Azerbaycan ordusunun asker sevki gün boyunca devam etti.
Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın boşalttı Ağdam’a yerleşiyor. Rusya’nın ara buluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’a Azerbaycan ordusunun asker sevki gün boyunca devam etti. Azerbaycan ordusuna ait askeri araç konvoyunun sevkiyatı akşam saatlerine kadar devam ettiği gözlemlendi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma gereği, Ermenistan güçlerinin Ağdam ilini 20 Kasım’a kadar tamamen terk etmesi gerekiyordu.
Ağdam 23 Temmuz 1993’te Ermenistan güçleri tarafından işgal edildi ve yerleşim merkezi tamamen harap edilerek şehir nüfusu Azerbaycan’ın doğu bölgelerine göç etmeye zorlandı.

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