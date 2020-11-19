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  4. Ermenistan’ın çekilmeye başladığı Ağdam’a Azerbaycan askerleri yerleşiyor

Ermenistan’ın çekilmeye başladığı Ağdam’a Azerbaycan askerleri yerleşiyor

19.11.2020 17:01 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’a yerleşmeye başladı.Rusya’nın ara buluculuğuyla 10 Kasım’da Azerbaycan’la Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği Ermenistan Ağdam’ı boşaltmaya başladı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’a yerleşmeye başladı.
Rusya’nın ara buluculuğuyla 10 Kasım’da Azerbaycan’la Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği Ermenistan Ağdam’ı boşaltmaya başladı. Bölgeye yerleşmek için giriş yapan Azerbaycan askerleri ise yol kenarındaki Azerbaycanlılar tarafından tezahüratlarla karşılandı. 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Ağdam’da Azerbaycan askerleri tarafından cami de görüntülendi. Görüntülerde caminin Ermenilerce tahrip edildiği kameraya yansıdı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma gereği, Ermenistan güçlerinin Ağdam’ı 20 Kasım’a kadar tamamen terk etmesi gerekiyordu.

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