HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusunun Gence kentine düzenlediği füze saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Ermenistan ordusunun Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Ermenistan ordusunun Gence kentine düzenlediği füze saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Ermenistan ordusunun Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 16’sı kadın, 6’sı çocuk 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Füze atılan bölgede 10’dan fazla bina ve 100’den fazla yapı hasar gördü. Azerbaycan basını, füze saldırısının gerçekleştirilme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Ekim ayında deniz keyfiEkim ayında deniz keyfi
Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman?Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
İlçede gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
İlçede gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Türkiye'ye dönünce sevinçten yeri öptüler
Türkiye'ye dönünce sevinçten yeri öptüler
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Diğer Haberler
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? Dünya Kız Çocukları Günü sözleri nelerdir? Dünya Kız Çocukları Günü nedir? İşte 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajları
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Çamlıca Tepesi'ndeki antenlerle ilgili açıklama
Çamlıca Tepesi'ndeki antenlerle ilgili açıklama
Diyarbakır Sur'da 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
'Diyarbakır'ın kalbi'nde bulundu!
İBB'nin 'grafiti' çalışması tartışmalara yol açtı
İBB'den tartışma yaratan çalışma: Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum
Ataşehir ve Ümraniye'deki yasa dışı silah ticareti operasyonu!
Ataşehir ve Ümraniye'deki yasa dışı silah ticareti operasyonu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.