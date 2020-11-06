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Ermenistan’ın saldırıları da 92 sivil hayatını kaybetti, 404 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 10:43 | Son Güncelleme

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den bu yana Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 404 kişinin ise yaralandığı bildirildi.Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısını açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den bu yana Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 404 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısını açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, 27 Eylül’den bu yana Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 404 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 3 bin 64 ev, 100 apartman ve 504 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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