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Ermenistan’ın saldırıları sonucu 5 sivil öldü, 19 sivil yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 19:30 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırılar sonucunda ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı.Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Ermenistan’ın askeri ve siyasi liderliğinin Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, sivil halkın bulunduğu bölgelere ağır silahlarla ateş açtığı aktarıldı.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırılar sonucunda ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı.
Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Ermenistan’ın askeri ve siyasi liderliğinin Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, sivil halkın bulunduğu bölgelere ağır silahlarla ateş açtığı aktarıldı. Ermenistan’ın provokatif eylemlerini sürdürdüğünü belirten Başsavcılık, Ermeni topçuların açtığı ateş sonucu Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus ve ailesinden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırılarda şu ana kadar 19 sivilin de yaralandığını açıkladı.

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