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Ermenistan’ın saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 100’e yükseldi

07.12.2020 21:21 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ e ulaştığını, 416 kişinin de yaralandığını açıkladı.Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alması sonucunda 27 Eylül’den bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 100’e yükseldiğini 416 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ e ulaştığını, 416 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alması sonucunda 27 Eylül’den bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 100’e yükseldiğini 416 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 4 bin 186 ev, 135 apartman ve 548 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım’da Ermenistan ve Azerbaycan arasında 44 gün süren çatışmalar sona ermişti.

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