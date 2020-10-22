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Ermenistan’ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 63’e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 16:58 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 63’ye, yaralananların sayısı 293’e yükseldi.Azerbaycan Başsavcılığı’ndan Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında yeni açıklama geldi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 63’ye, yaralananların sayısı 293’e yükseldi.
Azerbaycan Başsavcılığı’ndan Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında yeni açıklama geldi. Açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait yerleşim yerlerine füzelerle ve toplarla 27 Eylül’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 18’i kadın, 8’i çocuk olmak üzere toplam 63 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda 69’u kadın ve 32’si çocuk olmak üzere toplam 293 sivilin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca 2 bin 72 evin, 90 apartmanın ve 388 sivil altyapı tesisinin de saldırılar sonucu hasar aldığı belirtildi.

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