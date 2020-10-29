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  4. Ermenistan’ın sivilleri hedef alması sonucunda 2 günde 90 kişi hayatını kaybetti

Ermenistan’ın sivilleri hedef alması sonucunda 2 günde 90 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 13:27 | Son Güncelleme

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 90 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti, 392 kişi ise yaralandığını belirtildi.Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 29 Ekim’e kadar Ermenistan’ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 90 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti, 392 kişi ise yaralandığını belirtildi.
Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 29 Ekim’e kadar Ermenistan’ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı. Açıklamada, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti, 392 kişi ise yaralandığını belirtildi. Ermenistan’ın saldırılarında 2 bin 406 ev, 92 apartman ve 423 kamu binası kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

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