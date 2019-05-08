Ermenistan’ın Şuşa işgalinin 27. yıldönümü anıldı

Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli kentinde Azerbaycan’ın Şuşa kentinin işgalinin 27’nci yıldönümü vesilesiyle Gürcistan Azerbaycanlılarının Entegrasyon Merkezi (GAEM) tarafından “Kayıp Cennet” başlıklı anma töreni gerçekleştirildi. Törende GAEM öğretmenleri ve öğrencileri, Azerbaycan’ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, topluluk temsilcileri, gazeteciler ve gençler katıldı. Açılış konuşmasını yapan GAEM Genel Müdürü Aygül Isayeva, anma töreninin amacının, Şuşa şehrinin tarihine, işgal sırasında tahrip edilen kültürel mirasa ve kentin Ermenileşmesine dikkat çekmek olduğunu söyledi. İsayeva, “Azerbaycan tarihi Gürcistan’daki Azerbaycan dil okullarında iyi öğretilmedi ve bu nedenle gençler Azerbaycan tarihinin az biliyor. Merkezimizdeki gençlere Azerbaycan, Gürcistan ve dünya tarihi, yüksek seviyede öğretiliyor” ifadelerini kullandı. Ardından konuşma yapan Azerbaycan’ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Şuşa’nın işgalinin 27. yıldönümüne Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan beyanatı okudu.

Özgürlük ateşi hala yanıyor

GAEM’de tarih öğretmenliği yapan Nergiz Nabiyeva, Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından Şuşa’nın işgalini ve Azerbaycanlılara karşı yapılan soykırımdan bahsetti. Nebiyeva, Gürcistan’da yakın gelecekte Şuşa’nın kurtuluşu ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün yeniden kazanılması konularında etkinlikler düzenlemeyi umduğunu belirtti. Törende konuşma yapan diğer öğretmenler, Şuşa’nın Azerbaycan’ın incisi olduğunu hatırlatarak ve eski Azerbaycan topraklarının özgür olacağını duydukları güveni dile getirdi.

Ermeniler tarihi gizliyor

GAEM Genel Müdürü Aygül İsayeva, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Ermenilerin Şuşa’da Azerbaycan camilerini, kültürel anıtlarını İran camisi gibi takdim ediyorlar ve Arnavut tapınaklarını ise Ermenilerinmiş gibi tanıtıyorlar. Merkezimizde genç nesli bilgilendirmek ve ayrıca Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi, özellikle de Şuşa ve diğer şehirler hakkındaki gerçeği iletmek için bir proje planı hazırlıyoruz.” diye konuştu.