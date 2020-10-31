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Ermenistan’ın Terter’e attığı roketler masaya ve bahçeye saplanarak patlamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 11:46 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusunun 29 Ekim’de Terter kentine Smerch çok namlulu roketatar sistemiyle attığı 2 roket, bir evin önünde bulunan masaya ve arka bahçeye saplanarak patlamadı.Ermenistan ordusu tarafından geçtiğimiz 29 Ekim’de Terter kentine “Smerch” çok namlulu roketatar sistemiyle atılan 2 roketten birisi kent merkezinde bulunan bir evin bahçe çatısını deldikten sonra evin önünde bulunan masaya, diğeri ise evin arka bahçesine saplanarak patlamadı.

Ermenistan ordusunun 29 Ekim’de Terter kentine Smerch çok namlulu roketatar sistemiyle attığı 2 roket, bir evin önünde bulunan masaya ve arka bahçeye saplanarak patlamadı.
Ermenistan ordusu tarafından geçtiğimiz 29 Ekim’de Terter kentine “Smerch” çok namlulu roketatar sistemiyle atılan 2 roketten birisi kent merkezinde bulunan bir evin bahçe çatısını deldikten sonra evin önünde bulunan masaya, diğeri ise evin arka bahçesine saplanarak patlamadı. 1 metre toprağın altına giren ve patlamayan roketler, Ermenistan’ın savaş suçu işleyerek sivilleri hedef aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Masaya ve bahçeye saplanarak patlamayan roketlerin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev’in Terter’i ziyaret ettiği gün atılması ise dikkat çekti.

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