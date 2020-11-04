HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ermenistan’ın Terter’e attığı yasaklı fosforlu top mermisi imha edildi

Ermenistan’ın Terter’e attığı yasaklı fosforlu top mermisi imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 16:12 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusu tarafından atılan ve uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış olan beyaz fosforlu top mermisi uzman ekipler tarafından boş alana taşındıktan sonra patlatılarak etkisiz hale getirdi.Ermenistan ordusu, saldırıları sırasında sivil yerleşim merkezlerini de hedef alıyor.

Ermenistan ordusu tarafından atılan ve uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış olan beyaz fosforlu top mermisi uzman ekipler tarafından boş alana taşındıktan sonra patlatılarak etkisiz hale getirdi.
Ermenistan ordusu, saldırıları sırasında sivil yerleşim merkezlerini de hedef alıyor. Ermenistan ordusu tarafından Terter’e bağlı Eskipara köyü’nde bir hurma bahçesine atılan ve uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış olan 1 adet 122 milimetrelik beyaz fosforlu top mermisi düşmüş ancak patlamamıştı. Meyve bahçesinde bulunan beyaz fosforlu top mermisi, Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) uzmanları tarafından önce boş alana taşındı, daha sonra kontrollü bir şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi. Patlama sonucu etrafı beyaz dumanlar bürüdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
'Haraç çetesi' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var'Haraç çetesi' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek... Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
1/
En Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Diğer Haberler
Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü
Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü
Depremde 4 çocukla enkaz altında kaldı! Yaşadığı zor anlar gözyaşlarıyla anlattı
Depremde 4 çocukla enkaz altında kaldı! Yaşadığı zor anlar gözyaşlarıyla anlattı
İzmir'deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
İzmir'deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korkutan görüntü!
İstanbul'da korkutan görüntü! Kolonlar endişe yarattı
Eski Karşıyakalı futbolcu Tahirler, enkazda annesiyle sarılı halde bulunmuş
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
İstanbul merkezli haraç çetesi operasyonu: 24 gözaltı
'Haraç çetesi' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.