Ermenistan’ın üst düzey askeri yetkilileri Hocavend’de etkisiz hale getirildi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın üst düzey askeri yetkililerini Hocavend yönünde yürütülen operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 14.00 sularında Hocavend yönündeki Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin ön kontrol noktasına Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Su-25 savaş uçağıyla hava saldırıları başlatıldığı ve Ermenistan ordusuna ait siperlerin ve sığınakların yok edildiği bildirildi. Saldırılarda ayrıca, üst düzey yetkililerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

