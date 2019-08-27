HABER

"Ermenistan'ın yaptığı bir skandaldır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

Osmanlı sadrazamlarından Talat Paşa'nın başını suikastçisi Soğomon Tehliryan'ın ayakları altında gösteren Ermenistan'daki skandal heykel tepki çekti - Sakarya Üniversitesi Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Haluk Selvi: - "Şirak vilayetinde dikilen heykel, uluslararası hukuk kurallarının yanında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler açısından da kabul edilemezdir. Osmanlı Devleti'nin Sadrazamı Talat Paşa'nın böyle bir hakarete maruz kalması, bu kadar aşağılanması Ermeni ve Türk milletini simgeler bir durumdadır. Türk milleti orada aşağılanmış, ayaklar altına alınmıştır. Bu yüzden o heykele uluslararası alanda diplomasinin bütün yollarını kullanarak müdahale etmek ve hemen ortadan kaldırmak gerekiyor" - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara: - "Böyle bir heykelin dikilmesi Ermenistan'ın büyük ayıbıdır. Çünkü dikilen heykel bir kahramana ait değildir. Bu kişi, adice, katilce, sinsice gelip Berlin'de, sokak ortasında şerefli bir devlet adamını öldüren adi bir katildir. Bir ülkenin bu kişinin heykelini dikmesi o ülkeye şeref kazandırmaz. Tersine, o ülkenin medeni seviyesinin düşüklüğünü gösterir. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde katile, suikastçiye, adam öldürene heykel dikilmez" - "Bu gerek Türkiye gerekse Ermenistan'ın zararına kendi menfaatlerini güden mihrakların işidir. Bunlar iki ülkenin düşmanlığından yarar bulmaktadır. Çünkü bugün Ermenistan çok stratejik bir bölgeyi işgal etmektedir. Ermenistan, Türkiye'nin Orta Asya'ya ulaşımını kısaltabilecek stratejik bir bölgededir. Bu ülkenin orayı bir engel vazifesi görmesi bazı güçler tarafından istenmektedir. Bu sebeple de 1915'ten beri bu oyun oynanmaktadır"

İSTANBUL (AA) - ELİF KÜÇÜK - Osmanlı Devleti sadrazamlarından Talat Paşa'nın başını suikastçisi Soğomon Tehliryan'ın ayakları altında gösteren Ermenistan'daki heykel, skandal olarak yorumlandı.

Şirak'taki heykele ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sakarya Üniversitesi Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Haluk Selvi, birçok kez suikast teşebbüsüne maruz kalan Talat Paşa'yı 15 Mart 1921'de ensesinden vurarak şehit eden Ermeni suikastçi Soğomon Tehliryan'ın 1960 yılında Kaliforniya'da hayatını kaybettiğini anımsattı.

Selvi, heykelin uluslararası hukuk kurallarının yanında iki ülke arasındaki ilişkiler açısından da kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Osmanlı Devleti'nin Sadrazamı Talat Paşa'nın böyle bir hakarete maruz kalması, bu kadar aşağılanması Ermeni ve Türk milletini simgeler bir durumdadır. Türk milleti orada aşağılanmış, ayaklar altına alınmıştır. Bu yüzden o heykele uluslararası alanda diplomasinin bütün yollarını kullanarak müdahale etmek ve hemen ortadan kaldırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Her iki devletin de geçmişten gelen kini ve nefreti bir tarafa bırakarak barış içerisinde yaşaması gerektiğini vurgulayan Selvi, şöyle konuştu:

"Bu Ermenistan açısından daha faydalı olacaktır. 3 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. İktisadi olarak kıvranıyor, kendine çıkış yolları arıyor. Avrupa'nın, diasporanın yardımıyla ayakta kalıyor. Türkiye de bu konuda diplomasi yolunu kullanarak, bu tür aşağılamalara meydan vermemelidir. Bize büyük bir iş düşüyor. Burada insan haklarına saygı yok, büyük bir kin ve nefret var. Bunlar Ermenileri bir yere götürmez."

- "Dünyanın hiçbir yerinde suikastçiye heykel dikilmez"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara ise olayın uluslararası anlamda büyük bir skandal olduğunu ifade ederek, böyle bir heykelin dikilmesinin Ermenistan'ın büyük bir ayıbı olduğunu vurguladı.

Kara, "Çünkü dikilen heykel bir kahramana ait değildir. Bu kişi, adice, katilce, sinsice gelip Berlin'de, sokak ortasında şerefli bir devlet adamını öldüren adi bir katildir. Bir ülkenin bu kişinin heykelini dikmesi o ülkeye şeref kazandırmaz. Tersine, o ülkenin medeni seviyesinin düşüklüğünü gösterir. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde katile, suikastçiye, adam öldürene heykel dikilmez. Bu açıdan Ermenistan'ın yaptığı bir skandaldır." diye konuştu.

Prof. Dr. Kara, düşmanlıkların değil, dostlukların pekiştirilmesi gereken bir çağda yaşanıldığını dile getirerek, Ermenistan ve Türk halkının yüzyıllarca dost yaşadığını ancak bu heykelde iki halkın dostluğunu zedeleyecek unsurlara yer verildiğine dikkati çekti.

- "İki ülkenin zararına ama başka güçlerin faydasına olacaktır"

Bu heykelin dikilmesinin saf ve temiz Ermeni vatandaşlarının işi olmadığını düşündüğünü anlatan Kara, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu gerek Türkiye gerekse Ermenistan'ın zararına kendi menfaatlerini güden mihrakların işidir. Bunlar iki ülkenin düşmanlığından yarar bulmaktadır. Çünkü bugün Ermenistan çok stratejik bir bölgeyi işgal etmektedir. Ermenistan, Türkiye'nin Orta Asya'ya ulaşımını kısaltabilecek stratejik bir bölgededir. Bu ülkenin orayı bir engel vazifesi görmesi bazı güçler tarafından istenmektedir. Bu sebeple de 1915'ten beri bu oyun oynanmaktadır. Bu düşmanlığı körükleyen özellikle diaspora Ermenileridir, çünkü bunlar bahsettiğim güçlerin aleti olmaktadır. Dolayısıyla, böyle bir heykelin dikilmesi iki ülkenin zararına ama başka güçlerin faydasına olacaktır."

Bu düşmanlık oyunundan en büyük zararı Ermenistan'ın gördüğünü ve aslında iki ülke arasındaki dostluktan en çok Ermenistan'ın kar sağlayacağını kaydeden Kara, "Çünkü orası da ticaret yolu üzerinde uluslararası bir köprü vazifesi görecek, ekonomisi güçlenecektir. Oysa hepimizin bildiği gibi ekonomik olarak da çok zayıf bir durumda." diye konuştu.

Kara, dostlukları pekişmesine karşın 1900'lerin başına gelindiğinde iki ülke halkı arasına ekilen nifak tohumlarının hala devam ettiğini belirterek, "Bunun en açık örneği de bu heykeldir." dedi.

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Tarihi Cacabey Medresesi’nin taşları akıntı nedeniyle sökülüyorTarihi Cacabey Medresesi’nin taşları akıntı nedeniyle sökülüyor
İş güvenliğinde BUSKİ farkıİş güvenliğinde BUSKİ farkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan heykel Prof. Dr. Abdulvahap Kara Prof. Dr. Haluk Selvi Soğomon Tehliryan suikast Talat Paşa

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

Soylu'dan flaş açıklama: Sayıları 600'e düştü

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

Siirt'te gri listedeki 'Dijvar Sason' kod adlı Ekrem Aksoy etkisiz hale getirildi

Gri listedeki Ekrem Aksoy etkisiz hale getirildi

Gazi dedesinin protez gözüne 'gözü' gibi bakıyor

Bu göze gözü gibi bakıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.