Ermenistan'la Çatışan Azerbaycan Kısmi Seferberlik İlan Etti

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik ilanı anlamına gelen kararı imzaladı.

Buna göre daha önceden askeri görev almaları belirlenmiş olan kişiler seferberlik kapsamında askere alınacaklar.

Öte yandan iki ülke güçleri arasında süren çatışmalarda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Taraflar birbirlerini ağır silahlar kullanmakla suçluyorlar. Rus Interfax Haber Ajansı, çatışmalar neticesinde Ermenistan tarafında en az 200 kişinin yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan tarafından da 15 askerin hayatını kaybettiği buna karşın bazı köylerde denetimin ele geçirdiği belirtiliyor.

Gerilimle ilgili Çin ve Rusya’da tansiyonun düşürülmesine yönelik uyarılar gelirken ABD Başkanı Donald Trump da konuyu yakından takip ettiklerini bölgede iyi ilişkileri olduğunu söyledi ve “Çatışmaları durdurabilecek miyiz göreceğiz” dedi.

Ermenistan'dan Türkiye'ye Suçlama

Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi, Türkiye’ye yönelik bir suçlamada bulundu. Büyükelçi, Türkiye’nin Suriye’de 4 bin savaşcıyı Azerbaycan’a destek için bölgeye gönderdiğini söyledi. Bakü yönetimiyse bu iddiayı yalanladı.