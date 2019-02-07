HABER

Eroğlu: Irak'ta su israfı var, ortak çalışma yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:18 | Son Güncelleme

IRAK Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'ın su sorununun giderilmesi için Bağdat'a giderek ortak çalışma yapacaklarını söyledi.

Eroğlu: Irak'ta su israfı var, ortak çalışma yapacağız

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - IRAK Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'ın su sorununun giderilmesi için Bağdat'a giderek ortak çalışma yapacaklarını söyledi.
Afyonkarahisar'a bir dizi ziyarette bulunmak için gelen Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti. Eroğlu'na ziyaretinde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek ve teşkilat mensupları eşlik etti. Eroğlu ve beraberindekiler, Başkan Çoban tarafından karşılandı.
'CUMHURBAŞKANIMIZA SUNUM YAPACAĞIZ '
Ziyaret öncesi gazetelere açıklama yapan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Irak Özel Temsilcisi atanmasının ardından yaptığı çalışmaları anlattı. Irak'ta su israfının söz konusu olduğunu, bu konularla ilgili bütün kurumlarda toplantı yaptıklarını belirten Eroğlu, "Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapacağım. Daha sonra Bağdat'a giderek ortak çalışma yapacağız. Biz su konusunda öyle teknolojiler geliştirdik ki dünyada ilk 3'e giriyoruz. Şu anda dünyanın en büyük barajlarını yaptık. En ileri içme suyu, atık su arıtma tesisleri ve sulama alanları, barajlar ve göletler yaptık. Bu konuda büyük tecrübemiz var. Dost, kardeş ülke Irak'a bu tecrübelerimizi aktaracağız. Bunun için bir bedel almayacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatına göre Irak'a hareket edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Eroğlu: Irak'ta su israfı var, ortak çalışma yapacağız

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı
Mümin Gençoğlu sağanak yağmur altında kabri başında anıldıMümin Gençoğlu sağanak yağmur altında kabri başında anıldı
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hızlı hareket etmek zorundayızSavunma Sanayii Başkanı Demir: Hızlı hareket etmek zorundayız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

Parti liderinden şok sözler: Ermenileri sınır dışı edelim!

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Lüks otomobil, 7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Bursa'da öldürdü, Samsun'da yakalandı! 'Pişman mısın' sorusunu bakın nasıl yanıtladı

Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.