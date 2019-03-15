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Eroin kaçakçılarına karşı kedi-fare oyunu: Van Naroktik Şubesi'nin bir günü

15.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

2018 yılında Türkiye'de toplam 18 buçuk ton, 2017 yılında ise 17 buçuk ton eroin ele geçirildi. BBC Türkçe ekibi, Türkiye'nin eroin açısından "Doğu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen Van şehrine gitti, narkotik şube polislerinin bir gününe tanık oldu.

Eroin kaçakçılarına karşı kedi-fare oyunu: Van Naroktik Şubesi'nin bir günü

https://www.youtube.com/watch?v=h2zlOmuMNWw

Türkiye, Afganistan'da üretilen afyonun İran'da eroine dönüştürüldükten sonra Avrupa'ya taşınmasında kilit bir noktada yer alıyor. Orta Asya-Avrupa arasında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı rotaların merkezinde yer alan Türkiye'de her yıl tonlarca uyuşturucu yakalanıyor.

2018 yılında Türkiye'de toplam 18 buçuk ton, 2017 yılında ise 17 buçuk ton eroin ele geçirildi.

BBC Türkçe ekibi, Türkiye'nin eroin açısından "Doğu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen Van şehrine gitti.

Van

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kürşad Başer, 240 km'lik Van-İran sınırının coğrafi özelliklerinden ötürü tamamen kontrol edilebilir olmadığını söylüyor.

Ancak buna rağmen, Türkiye'de yakalanan eroin miktarının yaklaşık yarısı Van'da yakalanıyor.

Avrupa'ya ulaşmak üzere İran'dan Türkiye'ye sokulan eroin, yüzde 80-90 oranında 'sırtçılık' diye tabir edilen yöntemle Türkiye'ye giriyor.

'Sırtçılık' yöntemi, kaçakçıların sırtlarına yüklendikleri eroini, sınır bölgesindeki dağlık güzergahları izleyerek Türkiye'ye sokmasını ifade ediyor.

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