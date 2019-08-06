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Eroin yüklü çuvalları baronunun fedaileri ayıklıyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, 100 milyon TL değerindeki 1 ton 535 kilo eroinin ele geçirildiği operasyonla çökertilen suç örgütünün üyelerinden 'Ateş' kod adlı Hacı Karahan da diğer iki arkadaşı gibi itirafçı oldu.

Eroin yüklü çuvalları baronunun fedaileri ayıklıyormuş

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, 100 milyon TL değerindeki 1 ton 535 kilo eroinin ele geçirildiği operasyonla çökertilen suç örgütünün üyelerinden 'Ateş' kod adlı Hacı Karahan da diğer iki arkadaşı gibi itirafçı oldu. Eroin yüklü TIR içerisindeki çuvalların kendi deposuna indirildiğini söyleyen Karahan, "Mehmet Zeki Fidan, iki fedaisinin geleceğini ve kalan çuvallar içerisinden 5 tanesini ayıklayacaklarını söyledi. Şahıslar öğlen sıralarında geldi, üzerleri siyah renkli '90 Tenör' yazılı 5 çuvalı ayıklayıp, içinde bulunan uyuşturucuları yanlarında getirdikleri 10 adet valize koyarak araca yüklediler. Ben de aracı götürdüm" dedi.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde, 25 Ocak'ta, florit madeni yüklü TIR'ın dorsesinde 17 çuval içinde, 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş, 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan, 100 milyon TL değerindeki uyuşturucuyla bağlantılı 8 şüpheli, İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. Erzurum'a getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında 'Dutifoalbar' ve 'Dayı' kod adlı Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7 kişi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 7'si tutuklu 8 sanığın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' suçlarından toplam 1314 yıl hapisleri istendi.
KARAHAN İTİRAFÇI OLDU
Örgüt yöneticileri Saruhan Özçelik ile Mahmut Mısır'ın itiraflarına yer verilen iddianamede örgüt üyesi Hacı Karahan'ın da etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım tarafından hazırlanan iddianamede, Hacı Karahan'ın itiraflarına yer verildi. Gemide geçirdiği kaza nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığını belirten Hacı Karahan, "Ben de gemi tamiri ve onarımı ile ilgili bir atölye açmak istedim. 2018'in Ağustos ayında Saruhan beni arayarak yanına gitmemi istedi. Yanına gittiğimde beni Mehmet Zeki Fidan ile tanıştırdı. Üçümüz beraber otururken benim fikrimden bahsederek Mehmet Zeki ile ortaklık yapabileceğimizi söyledi. Mehmet Zeki de kendisinin araç bakımı ile ilgili birtakım eşyalar sattığını söyleyerek ortak iş fikrini kabul etti. O gün benim adıma bir şirket kurulması kararı alınmasından sonra Saruhan'ın ofisinin yakının da bulunan bir yerden ofis kiralayıp şirketi kurdum. Bu aşamalarda Saruhan bana yardımcı oldu. İşleme başladıktan bir süre sonra Saruhan bana bir gün florit isimli madenden bahsetti. Bana kefil oldu depo kiraladık. İlk maden alımı için 2 bin 500 dolar para verdi" dedi.
'90 TENÖR' YAZILI ÇUVALLARI AYIKLADILAR
Kasım ayı başında gelen ikinci kamyon maden de 7 çuvalın farklı olduğunu aktaran 'Ateş' kod adlı Hacı Karahan, şunları anlattı:
"Ben depomda uyuşturucu madde nakillerini öğrendiğimde, Mehmet Zeki ve bu şahsın bağlantılarından korktuğum için kimseye bir şey söyleyemedim ve sesimi çıkaramadım, hatta birkaç kez uyuşturucu madde nakillerine yardımcı olmak zorunda kaldım. Mehmet Zeki Fidan'ın emrinde bulunan silahlı çok sayıda adamları var. Gerçekleri ve doğruları bu şekilde anlattığım için beni hasım bileceklerdir. Bana ve aileme zarar verebilirler. Benim ve ailemin korunmasını istiyorum. Mehmet Zeki, 2 fedaisinin geleceğini ve kalan çuvallar içerisinden 5 tanesini ayıklayacaklarını söyledi. Şahıslar öğlen sıralarında geldi, üzerleri siyah renkli '90 tenör' yazılı 5 çuvalı ayıklayıp, içinde bulunan uyuşturucuları yanlarında getirdikleri 10 adet valize koyarak araca yüklediler. Aracı depoda bırakarak gittiler. Saruhan daha sonra bana mesaj yazarak aracı depodan 150 metre ilerde bulunan lokantanın yan sokağına çekmemi söyledi. Ben de aracı götürdüm. Daha önce 2 parti de anlattığım ismini bilmediğim aynı şahıs gelerek anahtarı benden aldı. Bir süre aracın yanında bekleyerek etrafını kontrol etti. Bu esnada yakınımda bulunan Saruhan ile lokantada çorba içerken aracı almaya gelen şahsın beklediğini söyledim. Saruhan da bana şahsın neden cesaretli olduğunu yeni öğrendiğini, Mehmet Zeki Fidan'ın bu şahsın komiser olduğunu, 4 yıldır Mehmet Zeki'ye çalıştığını, uyuşturucu maddeleri naklederken eskort kullandığını, 'bu şahıs hakkında ne söylediysem unut, yoksa zararlı çıkarsın, zaten bu da son işimiz, sana söz veriyorum' dedi."

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Eroin yüklü çuvalları baronunun fedaileri ayıklıyormuşEroin yüklü çuvalları baronunun fedaileri ayıklıyormuşEroin yüklü çuvalları baronunun fedaileri ayıklıyormuşEroin yüklü çuvalları baronunun fedaileri ayıklıyormuş

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