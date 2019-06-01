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Eroine ’baharat’ kamuflesi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan ve aranan araçta 52 kilo 700 gram eroin ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışma neticesinde uyuşturucu madde yüklü olabileceği değerlendirilen bir araca müdahale edildi.

Eroine ’baharat’ kamuflesi

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan ve aranan araçta 52 kilo 700 gram eroin ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışma neticesinde uyuşturucu madde yüklü olabileceği değerlendirilen bir araca müdahale edildi. Araçta bulunan 2 şahıs yakalanırken, alınan karara istinaden yapılan aramada 52 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslara, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında yasal işlem yapıldı.
Eroine ’baharat’ kamuflesi
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile KOM Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından plakası belirlenen ve Eskişehir-Ankara karayolunda durdurulan araçta narkotik madde aram köpeği yardımıyla detaylı arama yapıldı. Şahısların aracın taban döşeme kısmına sakladıkları eroin maddelerinin narkotik köpeği koku almasın diye üstlerine baharat koydukları öğrenildi.

Eroine ’baharat’ kamuflesi

Eroine ’baharat’ kamuflesi

Eroine ’baharat’ kamuflesi

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