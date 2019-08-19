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Eroini ıslak mendil paketine gizlemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durdurulan şüphelinin üzerindeki ıslak mendil paketinde 20 gram eroin ele geçirdi.

Eroini ıslak mendil paketine gizlemiş

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durdurulan şüphelinin üzerindeki ıslak mendil paketinde 20 gram eroin ele geçirdi.
Sarayköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde, uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında denetim yaptı. Hareketlerinden şüphelenilen kişiyi durduran polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin üst aramasında, ıslak mendil paketine gizlenen 20 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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