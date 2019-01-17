HABER

Eroini, kıyafetlerinin özel bölümlerine saklamış

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 13:17 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden R.D.

Eroini, kıyafetlerinin özel bölümlerine saklamış

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden R.D. (27) isimli yolcunun çantası, ayakkabısı ve montundaki özel bölümlerde 470 gram eroin ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu İstanbul'a giden bir otobüsteki yolcunun uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Ekipler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan R.D.'nin üzerindeki kıyafetleri ve eşyalarında narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramalarda R.D.'nin çantası, ayakkabısı ve montunun içindeki özel bölümlerde 470 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Eroini, kıyafetlerinin özel bölümlerine saklamışEroini, kıyafetlerinin özel bölümlerine saklamışEroini, kıyafetlerinin özel bölümlerine saklamışEroini, kıyafetlerinin özel bölümlerine saklamış

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Buzlanan yolda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralıBuzlanan yolda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Fırtınada uçan sacın altında kalan kadının ayağı kırıldıFırtınada uçan sacın altında kalan kadının ayağı kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.