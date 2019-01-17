Eroini, kıyafetlerinin özel bölümlerine saklamış (2)

TUTUKLANDI\nBolu'da, TEM yolunda \u00e7antas\u0131, ayakkab\u0131s\u0131 ve montunun \u00f6zel b\u00f6l\u00fcmlerinde 470 gram eroin ele ge\u00e7irilen R\u0131dvan Din\u00e7er, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.PARTNERMetin Arolat bamba\u015fka biri oldu!\u015eanl\u0131urfa\u2019da kamyonet ile otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 5 yaral\u0131\u00a0Aileleri taraf\u0131ndan ikna edilen 2 ter\u00f6rist teslim oldu
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