Eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin düzenlediği operasyonda eroinle yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışması kapsamında il merkezinde şüpheli görülen bir araç belirlenerek durduruldu. Yapılan aramada araç içerisine zulalanmış vaziyette 150 gram eroin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL para ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler V.Ö, N.A. ve M.B. ise gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşına çıkartılan şüphelilerden V.Ö. ve N.A ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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