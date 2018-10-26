HABER

Eroinle yakalanan kadın, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 10:52 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 85,37 gram eroin ile yakalanan A.E.

Eroinle yakalanan kadın, tutuklandı

NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 85,37 gram eroin ile yakalanan A.E. (32) isimli kadın, tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu sattığını belirledikleri A.E.'yi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından çarşamba günü saat 19.30 sıralarında harekete geçen polis, operasyon düzenleyip A.E.'yi gözaltına aldı. A.E.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada, 85.37 gram eroin ele geçirildi. Polisteki, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERArabasını böyle verdi! Son haline inanamadıArabasını böyle verdi! Son haline inanamadı
Çete liderinin evinden, cezaevinin krokisi çıktıÇete liderinin evinden, cezaevinin krokisi çıktı
Hastaya eczanede dayak iddiasıHastaya eczanede dayak iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

18 yerinden bıçakladı! İfadesi şoke etti

18 yerinden bıçakladı! İfadesi şoke etti

Şizofreni hastasının takıntısı İstanbul'un bilinmeyenlerini açığa çıkardı

Şizofreni hastasının takıntısı İstanbul'un bilinmeyenlerini açığa çıkardı

TEM'de feci son! Bu detay 'pes' dedirtti

TEM'de feci son! Bu detay 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.