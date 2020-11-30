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  4. Eroinle yakalanan Kadir Şeker’in kurtardığı kadın adliyeye sevk edildi

Eroinle yakalanan Kadir Şeker’in kurtardığı kadın adliyeye sevk edildi

30.11.2020 12:37 | Son Güncelleme:
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Eroinle yakalanan Kadir Şeker’in kurtardığı kadın adliyeye sevk edildi

Konya’da bir parkta şiddet görürken, kendisine şiddet uygulayan sevgilisinin ölümüne neden olan Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla, birlikte yaşadığı kişinin de içinde bulunduğu otomobilde 900 gram eroin maddesiyle yakalandı.

Konya’da bir parkta şiddet görürken, kendisine şiddet uygulayan sevgilisinin ölümüne neden olan Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla, birlikte yaşadığı kişinin de içinde bulunduğu otomobilde 900 gram eroin maddesiyle yakalandı. Gözaltına alınan Dırla ve arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde operasyon düzenleyen narkotik polisi, bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Murat H. (26) ve Ayşe Dırla (35) gözaltına alındı. Gözaltına alınan Murat H. ve Ayşe Dırla, sağlık kontrolünün ardından "uyuşturucu madde ticari yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kadir Şeker, Ayşe Dırla’yı kurtarmak için katil olmuştu
Gözaltına alınan şüphelilerden Ayşe Dırla’nın, sevgilisi tarafından bir parkta şiddet görürken Kadir Şeker tarafından kurtarılan kadın olduğu öğrenildi. Kamuoyunu uzun bir süre meşgul eden Kadir Şeker, Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’ın ölümüne neden olmuştu. Yaşanan olayın ardından Ayşe Dırla’yı kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker, "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme tarafından ceza 12,5 yıla indirilmişti. Kadir Şeker’in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadir Şeker’e verilen haksız tahrik indirimini en üst sınırdan uygulanması talebiyle ve tutukluluk halinin devamı kararı için de Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Eroinle yakalanan Kadir Şeker’in kurtardığı kadın adliyeye sevk edildi

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