HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eroinle yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Eroinle yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 19:08 | Son Güncelleme

Aksaray’da eroin maddesiyle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Ş.K.

Eroinle yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Aksaray’da eroin maddesiyle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Ş.K. (35) isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Meydan Mahallesi’nde bir parkta olduğu sırada şahıs üzerinde bir miktar eroin ile suçüstü yakalandı. Emniyette sorgulanan şüpheli, daha sonra çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Yavaş'tan Büşra hemşireyi tehdit edenler hakkında suç duyurusuYavaş'tan Büşra hemşireyi tehdit edenler hakkında suç duyurusu
Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
En Çok Okunan Haberler
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Cezaevlerine ziyaretçiler 'HES kodu'yla giriş yapacak
Cezaevlerine ziyaretçiler 'HES kodu'yla giriş yapacak
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
31 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Evinde ölü bulunan kişi, sökülen pencereden vinçle çıkarıldı
Evinde ölü bulunan kişi, sökülen pencereden vinçle çıkarıldı
Mansur Yavaş'tan Büşra hemşireyi tehdit edenler hakkında suç duyurusu
Yavaş'tan Büşra hemşireyi tehdit edenler hakkında suç duyurusu
Denizli'de organize suç örgütü lideri operasyonla yakalandı
Organize suç örgütü lideri operasyonla yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.