Erol Büyükburç'un mirası kavga çıkarmıştı! 5 milyon dolarlık miras bakın kime kaldı

Erol Büyükburç, 2015 yılında hayatını kaybetmiş ve tüm mirasını kızı Evren Büyükburç'a bırakmıştı. Sanatçının diğer kızları Özlem Derya Büyükburç, Jeyan Büyükburç ve Esra Şimşek, mirastan pay almak için vasiyetnamenin iptali davası açmıştı.



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 4 yıldır devam eden davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, 3 kız kardeş adına avukat Dilan Şahin, Evren Büyükburç adına ise avukat Işıl Bağatur katıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; kararını açıklayan mahkeme, üç kız kardeşin açtığı davayı haksız bularak vasiyetnamenin iptali davasını reddetti. Mahkeme, Erol Büyükburç'un vasiyetinin geçerli olduğunu belirtti.



Bu çerçevede Erol Büyükburç'un yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki mirası tek kızına kaldı.

