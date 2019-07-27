HABER

Erol Evgin, Bodrum'da hayranlarını coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 14:01 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Yaz Konserleri' kapsamında sahneye çıkan Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Erol Evgin, hayranlarını coşturdu.

Erol Evgin, Bodrum'da hayranlarını coşturdu

Ediz VERDİOĞLU/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Yaz Konserleri' kapsamında sahneye çıkan Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Erol Evgin, hayranlarını coşturdu.
Sanatçı Erol Evgin, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranları ile buluştu. Bodrumluların ve tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği konserine 'Deli Divane' isimli şarkısıyla başlayan Evgin, gece boyunca Antik Tiyatro'yu dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı. Bazı şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren Erol Evgin, 'Altın Düetler 2' albümünde çok değerli sanatçı dostlarıyla, birbirinden güzel düetler yaptığını belirtip, ilk günden gösterdikleri ilgiden dolayı tüm müzikseverlere teşekkür etti.
DEDE-TORUN GÜLDÜRDÜ
Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında torunu Erem Erol Evgin de yer aldı. Evgin, 'Canım Benim' isimli şarkısından önce torununu sahneye çağırdı. "Kız arkadaşın burada mı" diye soran Evgin, torunundan 'Yok" cevabını alınca, "Burada olsaydı iyi hava atardık" diyerek, takıldı. Dede-torun arasında geçen diyalog izleyenleri güldürdü. Evgin, şarkısını torununa sarılarak söyledi.
Evgin, açık hava konserleri kapsamında ileriki günlerde Balıkesir'in Ayvalık ile Edremit, Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Çeşme ilçelerinde de hayranlarıyla bulaşacak.

FOTOĞRAFLI

Erol Evgin, Bodrum'da hayranlarını coşturduErol Evgin, Bodrum'da hayranlarını coşturduErol Evgin, Bodrum'da hayranlarını coşturduErol Evgin, Bodrum'da hayranlarını coşturdu

Akılalmaz olay! Fabrikayı çaldılarAkılalmaz olay! Fabrikayı çaldılar
Işılay Saygın, son yolculuğuna pazartesi uğurlanacakIşılay Saygın, son yolculuğuna pazartesi uğurlanacak
Yoğurt kovalarıyla müzik yapan engelli Ali'nin bateri hayali gerçek olduYoğurt kovalarıyla müzik yapan engelli Ali'nin bateri hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

PKK'ya katılmak için yola çıktılar, kıskıvrak yakalandılar

PKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Son dakika! Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Plajlar ve havuzlar doldu, uzmanlar uyardı

Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...

İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Operasyonla kurtarılan Türkler o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.