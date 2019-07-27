Erol Evgin, Bodrum'da hayranlarını coşturdu

Ediz VERDİOĞLU/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Yaz Konserleri' kapsamında sahneye çıkan Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Erol Evgin, hayranlarını coşturdu.

Sanatçı Erol Evgin, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranları ile buluştu. Bodrumluların ve tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği konserine 'Deli Divane' isimli şarkısıyla başlayan Evgin, gece boyunca Antik Tiyatro'yu dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı. Bazı şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren Erol Evgin, 'Altın Düetler 2' albümünde çok değerli sanatçı dostlarıyla, birbirinden güzel düetler yaptığını belirtip, ilk günden gösterdikleri ilgiden dolayı tüm müzikseverlere teşekkür etti.

DEDE-TORUN GÜLDÜRDÜ

Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında torunu Erem Erol Evgin de yer aldı. Evgin, 'Canım Benim' isimli şarkısından önce torununu sahneye çağırdı. "Kız arkadaşın burada mı" diye soran Evgin, torunundan 'Yok" cevabını alınca, "Burada olsaydı iyi hava atardık" diyerek, takıldı. Dede-torun arasında geçen diyalog izleyenleri güldürdü. Evgin, şarkısını torununa sarılarak söyledi.

Evgin, açık hava konserleri kapsamında ileriki günlerde Balıkesir'in Ayvalık ile Edremit, Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Çeşme ilçelerinde de hayranlarıyla bulaşacak.