MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erol Köse'den Didem Soydan'a: Pornocu...

Erol Köse'den Didem Soydan'a: Pornocu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 09:14 | Son Güncelleme

Didem Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince Erol Köse, Didem Soydan'ın iç çamaşırlı fotoğraflarını 'pornocu, fetişist' diyerek Instagram hesabından paylaştı! Köse'nin bu hakaretlerine eleştiri yağdı.

İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00 itibariyle, 30 büyük şehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Akşam saatlerinde duyurulan bu karar vatandaşta paniğe sebep olurken marketlerde, manavlarda ve fırınlarda uzun kuyruklar oluşmuştu. Model Didem Soydan da bu kararın son dakika alınmasını şu sözlerle eleştirdi:

“Devletin tüm kasasını boşalttığınız için ilan edemediğiniz karantinadan son iki saatte karar alıp milleti sokağa döktünüz? İnsan sağlığı ile böyle mi oynanır? Kimi kime şikayet edeceğiz?”

5cf8da4cec10bb0be423412e

Bu yorum sosyal medyada büyük tepki çekti. Soydan'a devleti eleştirdiği için ağır yorumlar gelirken en ağır yorum ise Erol Köse'den geldi. Köse, Instagram hesabından Didem Soydan'ın iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşarak Soydan'a "pornocu" dedi.

Bununla da yetinmeyip Soydan'ın tedavi edilmesi gerektiğini, fetişist olduğunu söyledi. Hakaretlerine hız kesmeden devam eden Köse, Soydan'ı savunan insanları da sapık ilan etti.

Köse'nin bu çirkin yorumları da kadınlar tarafından tepki gördü.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Büşra Pekin, sokağa çıkma yasağını duyunca bakkala koşanlara isyan ettiBüşra Pekin, sokağa çıkma yasağını duyunca bakkala koşanlara isyan etti
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erol köse, Didem Soydan,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

Çin'in yardım kolilerindeki detayla ilgili Türkiye izahat istedi

Çin'in yardım kolilerindeki detayla ilgili Türkiye izahat istedi

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Ünlü sunucu sosyal medyadan duyurdu: Saldırıya uğradık

Ünlü sunucu sosyal medyadan duyurdu: Saldırıya uğradık

CHP'li Ağbaba: Genelge, koronayı yayma genelgesine dönüştü

CHP'li Ağbaba: Genelge, koronayı yayma genelgesine dönüştü

İTÜ öğrencisi koronadan hayatını kaybetti!

İTÜ öğrencisi koronadan hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

La Casa De Papel'deki 'Osman' eleştirilere cevap verdi

La Casa De Papel'deki 'Osman' eleştirilere cevap verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bella Hadid, Vogue İtalya için çıplak poz verdi

Facetime ile iş! Çırılçıplak soyunup...

Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan da ayrıldı! Sitem etti

Yeni başlamıştı bıraktı! 'Beslenmeme dikkat edemiyorum'

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinde! Survivor birleşme partisi ortaya çıkardı

Survivor'daki o kare onları ele verdi

Büşra Pekin, sokağa çıkma yasağını duyunca bakkala koşanlara isyan etti

Büşra Pekin, sokağa çıkma yasağını duyunca bakkala koşanlara isyan etti

Yetişkin filmi yıldızı Lyubov Bushueva koronavirüs ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak

Yetişkin filmi yıldızı tedaviyi bulanla birlikte olacak!

Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma giderim!

Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma giderim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.