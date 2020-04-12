Erol Köse'den Didem Soydan'a: Pornocu...

İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00 itibariyle, 30 büyük şehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Akşam saatlerinde duyurulan bu karar vatandaşta paniğe sebep olurken marketlerde, manavlarda ve fırınlarda uzun kuyruklar oluşmuştu. Model Didem Soydan da bu kararın son dakika alınmasını şu sözlerle eleştirdi:

“Devletin tüm kasasını boşalttığınız için ilan edemediğiniz karantinadan son iki saatte karar alıp milleti sokağa döktünüz? İnsan sağlığı ile böyle mi oynanır? Kimi kime şikayet edeceğiz?”

Bu yorum sosyal medyada büyük tepki çekti. Soydan'a devleti eleştirdiği için ağır yorumlar gelirken en ağır yorum ise Erol Köse'den geldi. Köse, Instagram hesabından Didem Soydan'ın iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşarak Soydan'a "pornocu" dedi.

Bununla da yetinmeyip Soydan'ın tedavi edilmesi gerektiğini, fetişist olduğunu söyledi. Hakaretlerine hız kesmeden devam eden Köse, Soydan'ı savunan insanları da sapık ilan etti.

Köse'nin bu çirkin yorumları da kadınlar tarafından tepki gördü.



