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Erol Köse eski sevgilisi Gülşen'i yerden yere vurdu! "Uçakta p...sini yayınlıyor..."

13.08.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erol Köse, sosyal medya hesabından son konserinde kalça ve transparan göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden eski sevgilisi Gülşen'i hedef alarak "Şarkısı patlamayan sahnede soyunuyor. Büyük tehlike" diyerek tepki gösterdi.

Erol Köse eski sevgilisi Gülşen'i yerden yere vurdu! "Uçakta p...sini yayınlıyor..."

Uzun zamandır sahne kıyafetlerinden dolayı çok eleştirilen Gülşen, son konserinde de mavi kalça dekolteli bir pantolon ve transparan göğüs detaylı bir kırmızı bluz tercih etti.

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Saçlarını iki örgü yaptıran şarkıcının dekolteli kıyafeti kısa sürede sosyal medyada gündem olurken eski sevgilisi Erol Köse'den de tepki gecikmedi.

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"ŞARKISI PATLAMAYAN SOYUNUYOR"

Instagram hesabından Gülşen'in konserine çekilen bir videoyu yayınlayan Köse, "Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti. Aileler utanıp gitmedi haklı olarak. Şimdi de popta bu var ve tükeniş bu. Şarkısı patlamayan soyunuyor sahnede halleniyor. Kerimcan uçakta p...sini yayınlıyor... Ben şahsen sıkıldım bu cüretten. Ben yapımcı olarak dekolte çok klip çektim zamanında ama soft erotizm vardı pornografi değil. Şimdi p..no başladı. Büyük tehlike! Videolara izleyip sola itiniz hafıza tazeleyelim" dedi.

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Köse paylaşımına eklediği notta ise "Ben de günahsız değilim elbette" ifadelerini kullandı.

YASAK AŞK YAŞAMIŞLARDI

Gülşen ve müzik prodöktörü Erol Köse, yıllar önce yasak aşk yaşamıştı. Köse ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla bir basın açıklaması yapan Gülşen, "Bana boşandığını söyleyerek belge göstermişti. Evli adamla aşk yaşamam" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Erol Köse Gülşen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
A dan z ye sonuna kadar cümlelerine katılıyorum Erol Köse . Modernlik yada Sanatçılık adı altında teşhircilik yapmanın anlamı yok . Dekolte giy , tadında . Pornografik soyunmanın yada çıplak çıkmanın anlamı yok.

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