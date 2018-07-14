Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

2013yılında özel bir tv programında konuşan yapımcı Erol Köse, o dönem İntizar ile alakalı iddialar ortaya atmıştı. Köse, İntizar'ı kadın sanatçılarının rahatsız olmasından dolayı kovdum demişti.

EROL KÖSE İNTİZAR İLE İLGİLİ SKANDAL İDDİALAR ORTAYA ATTI

Erol Köse paylaşımında o dönem her şeyi belgelediğini iddia ederek İntizar ile ilgili ilginç biligiler paylaştı.

İşte Erol Köse'nin o paylaşımı;

Bizde her şey belgeli! fotoları sola itiniz , tarihe bakın fotoda 2013 , ben tv8 de Sacit Aslan da patlatmışım !

İNTİZARI ŞİRKETTEN KOVDUM , ÇÜNKÜ KADIN SANATÇILARIM İLLALLAH DEDİ ! O dönem ! MANKEN EBRU ŞİMŞEK ile studyoda yakalanmış ( Ebru Şimşek'in ex kocası Gökhan Adlı o dönem müzik studyosu işletiyordu ) İntizar lezbıyen degil hermofradittir yani milyonda bir görülen hem kadın hem erkek organı semptomu ! Yani çift cinsiyet Doğası bu kimse kınamasın , kınanacak olan tek şey Ceceli evliyken eşiyle beraber olmasıdır !