MAGAZİN

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

Yapımcı Erol Köse 2013 yılında şarkıcı İntizar ile ilgili olarak çift cinsiyetlidir sözlerini sosyal medyadan tekrar paylaşarak söylentilerin doğruluğuna ilişkin gönderme yaptı.

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

2013yılında özel bir tv programında konuşan yapımcı Erol Köse, o dönem İntizar ile alakalı iddialar ortaya atmıştı. Köse, İntizar'ı kadın sanatçılarının rahatsız olmasından dolayı kovdum demişti.

EROL KÖSE İNTİZAR İLE İLGİLİ SKANDAL İDDİALAR ORTAYA ATTI

Erol Köse paylaşımında o dönem her şeyi belgelediğini iddia ederek İntizar ile ilgili ilginç biligiler paylaştı.

İşte Erol Köse'nin o paylaşımı;

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Bizde her şey belgeli! fotoları sola itiniz , tarihe bakın fotoda 2013 , ben tv8 de Sacit Aslan da patlatmışım !

İNTİZARI ŞİRKETTEN KOVDUM , ÇÜNKÜ KADIN SANATÇILARIM İLLALLAH DEDİ ! O dönem ! MANKEN EBRU ŞİMŞEK ile studyoda yakalanmış ( Ebru Şimşek'in ex kocası Gökhan Adlı o dönem müzik studyosu işletiyordu ) İntizar lezbıyen degil hermofradittir yani milyonda bir görülen hem kadın hem erkek organı semptomu ! Yani çift cinsiyet Doğası bu kimse kınamasın , kınanacak olan tek şey Ceceli evliyken eşiyle beraber olmasıdır !

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