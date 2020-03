Erol Köse: Koronavirüsten koruduğu iddia edilen ürünün tanıtımını yapan Seda Sayan ve Şeyma Subaşı'na soruşturma açıldı

Aralarında Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seray Sever, Seren Serengil, Ebru Akel, Perihan Savaş, Ebru Akel gibi isimlerin bulunduğu ünlüler, Instagram hesaplarından No Attack isimli bir gıda takviyesinin reklamını yapmışlardı.

Söz konusu gıda takviyesinin ’korona da dahil tüm grip türlerine karşı koruduğu’ şeklinde tanıtılması üzerine, yapılan araştırmalar sonucunda gıda takviyesinin virüslere karşı koruduğu bir yana, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan herhangi bir onayı ya da kaydı bile bulunmadığı görülmüştü.

Sosyal medyada gündem yaratan konu için Erol Köse, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüldüğünü ve bakanlığın olaya el koyduğu bilgisini paylaştı.

Erol Köse, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Savcılık Seda Sayan ve Şeyma'ya soruşturma açtı, ilaç ruhsatı olmayan @noattack_ adlı ölümcül zararlı ilacı para için sahtekarca tanıtıp koronaya yararlıymış havası verdiler, Fahrettin Koca ile görüşüldü. Bakanlık olaya el koydu, ürünü üreten Cüneyt Alacacı ve oğlu Bilgehan Alacacı’nın sahte ilaç işinde yeni olmadıkları iddia edildi. Herkes yaysın kimse kullanmasın. Korona fırsatçıları, Tarım Bakanlığı’ndan ot / takviye ruhsatı alıp virüsü öldürür diye ilaçmışcasına endikasyon belirtip Sağlık Bakanlığı izni ve testleri olmayan ürün satan sahtekarlara göz açtırmayan savcılık olaya el koydu. Seda Sayan ve Şeyma'ya hem para hem hapis cezası gelebilir. Fırsatçılar her an yurt dışına kaçabilir. Dikkat et ve yay."