Erol Köse'ye dava şoku! Yıllar sonra ortaya çıktı

Eserin bestecisi merhum Cemil Özeren ile söz yazarı Erhan Güleryüz olduğu halde MESAM kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak Cemil Özeren ile davalı Erol Köse’nin adının geçtiğinin belirtildiği dilekçede, “Eserin şarkı sözlerinin Erhan Güleryüz, bestesinin Cemil Özeren olduğunun tespitini istiyoruz. Ayrıca Erol Köse’ye ödenen tüm telif gelirlerinden şimdilik bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz” denildi.

'EROL KÖSE’NİN BESTECİ VE SÖZ SAHİBİ OLDUĞUNU FARK ETTİ'

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesindeki iddialara göre Erhan Güleryüz ile Cemil Özeren ünlü rock müzik gruplarından “Ayna” grubunun kurucuları ve solistleriydi. Davacılardan Ali Ozan Özeren de “Ayna” grubunun kurucusu ve solistlerinden Cemil Özeren’in oğluydu.

İddiaya göre davaya konu “Ölünce Sevemezsem Seni” adlı eserin bestecisi Cemil Özeren, halk şairi Karacaoğlan’ın “Şol Dergâhtan Dönsün Yüzüm” adlı eserden işlenmek suretiyle meydana getirilen sözlerin yazarı ise Erhan Güleryüz’dü. Cemil Özeren üniversitede okuduğu dönemde annesinin vefatı üzerine bu eseri annesine ithaf etmişti.