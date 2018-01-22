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Erol Köse'den Burak Özçivit'e çok sert eleştiri

MAGAZİN HABERLERİ | 22.01.2018 20:48 | Son Güncelleme 11 saat önce

Yapımcı Erol Köse, sosyal medya hesabından yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı fotoğrafını paylaşarak Afrin operasyonuna destek veren Burak Özçivit'i sert sözlerle eleştirdi.

Erol Köse'den Burak Özçivit'e çok sert eleştiri

CANLI YAYINDA MASAYA YATIRILDI
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında da Burak Özçivit'in bu paylaşımı masaya yatırıldı. Programa telefonla bağlanan yapımcı Erol Köse, yakışıklı oyuncuyu sert sözlerle eleştirdi.

"BEDELLİ ASKERLİK YAPANLARIN..."
Burak Özçivit'in filminin reklamını yapmak için böyle bir kare paylaştığına vurgu yapan Köse, "Filminin afişini böyle bir olayda kullanırsan bunun adı rant elde etmek olur. Kendini Rambo yapmış orada. Bedelli askerlik yapanların, uzun dönem askerlik yapanlara göre sesini biraz kısmaları gerektiği inancındayım. Kesinlikle burada art niyet olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit sosyal medya hesabından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla başlatılan ''Zeytin Dalı Harekatı'' ile ilgili paylaşımda bulundu.

ROL ALDIĞI FİLMDEN KARE PAYLAŞTI
Can Feda aldı projesinde bir askeri canlandıran Özçivit, Instagram hesabından yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı fotoğrafını paylaşarak "Allah ordumuzu korusun.Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle." yazdı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR
Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi. Bunun üzerine Burak Özçivit gönderisini yoruma kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
erol köse Burak Özçivit

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Ya bırakın şu adamla uğraşmayı, ne güzel resim, tam Türk komandosu yakışmış, boşuna Burak ın adını kullanarak asıl reklam yapan sizsiniz!
ne olmuş adam askerimize destek olmak için bir paylaşım yapmış bence çok da güzel olmuş altında bişe aramaya kalkıyorsunuz hemen . Erol bey seni de çok iyi biliyoruz merak etme
madem destek olsaymıs benim gibi 18 ay yapcaktı
Aferin Erol. Çok diplomatik bir dille eleştiri yapmışın. İncitmeden.
Adamı hiç sevmesemde haklı hatta bu bedelli askerliği kaldırsınlar hiç almasınlar parayı vereni daha iyi hiç bir yararları yok bu bedelli askerlerin tam tersine yiyip içip yatıyorlar
Güzel ülkeme bak yine biz diyoruz sınırın öbür tarafı temizlenmezse ülkemiz zora girecek Ordumuz operasyondan ülkenin rahatlarınin derdine bak ...
@atemiz_1992 ,rahatlıktan değil.Bunu fırsat bilip reklamını yapan asker kaçağı ucuz kahramanları elbette eleştireceğiz.Bu ülkede Zeki Müren,kuşum Aydın,Bülent Ersoy,Fatih Ürek gibi bazıları tarafından eleştirilen kişiler bile aslanlar gibi askerliklerini yaparken kendilerini erkek güzeli sananlar askerlik yapmamak için her türlü fırsatı denedi.Sence hangileri daha erkek?
Bu vatanın sefasını bunlar cefasını hep biz çektik.(Bir Asker)
he köse he
Herşey hoşta yeni kamuflajların olmamış be Tsk polis gibi biraz modern ünüforma rahat tercih edin!!!!!!!!
kadın nekadar çirkin ya la
Bedelli askerlik anayasanın eşitlik ilkesine de,insani ve vicdani duygulara da aykırıdır.Garibana vatan borcu,zengine angarya.Olmaz öyle şey.
HER FAKİR ASKER DOĞAR...
doğru demiş
senin varsa sende koy sayın abim..niye tribe giriyorsun ki..aynı reklam sana bedava...
Afrika harekatına destek verecekleri yerde Burak'ın üniformalı fotoğrafını eleştiriyor. derdiniz üniforma.degil o üniformanin temsil ettikleri. bedelli.askerliği Burak.mi getirdi Sağa sola saldıracaginiza destek verin
ben çok beğendim foto çok sert tam bir türk askeri gibi çıkmış ne derseniz deyin rant reklam yada bedelli filan yapmış neticede askeri forma çok yakışıyor ve zaten karizmatik bir adam.. bence iyikide koymuş afferin ona öyle böyle destek verdiğini göstermiş helal olsun ..
askerlik hizmetinin bedelini cephede değil postanede ödeyenler bu vatanın yüz karasısınız lütfen konuşmayın ömrünüzün kalan bölümünü rezil bir şekilde yaşayın!!
SAYIN EROL KÖSE efendi bu tvete alel acele cevap yazacağına bu tveti eleştireceğine Operasyon Aleyhinde yorum yapan tvitleri eleştirseydin ya neymiş adam filminin reklamını yapıyormuş peki sen neyin reklamını yapıyorsun Hangi şer odaklarının değirmenine su taşıdığının farkında dahi değilsin Mesala Bir Meltem Cumbul tvitine niye cevap vermedin YURTTA SULH Cihanda SULHMUŞ bilen bilir bilmeyende sanırki TÜRKİYE CUMHURİYETİ durduk yerde operasyona girişti Meltem HANIMDA bu Tvete karşın YURTTA SULH CİHANDA SULHU bu gün değil 20 yıl önce dağıtıma giden 34 askerimizin katledildiği dönemde yapsaydı
adını taşısan keşke er-ol sanda milli konularda hassasiyetleri sağa sola çekme gafleti göstermesen. askerliğe gelince bu millet mevzu vatan müdefaası oldumu yekünen bayrağının gölgesinde peygamber ocağına toplanmayı vazife addeder !!
parasi olan adam şehitlik mertebesine ulasamamak gibi bir acı durumu var. Şehit yine garibanin evladi. Bedelli kalksin.
bedelliye sallamış meydanı boş bulmuş. aynı hassasiyeti çürük raporu alanlara karşı da bekliyoruz.
su bedelliyı kaldıraınlar yerıne bulasıkcı veya temizlikci yapsınlar korkanları patatesde soyanılırler
Burak Özçivit suyu dalgalandırdı,mantarlar su yüzüne birer birer çıkıyor.
Ya bu erol köse ne iş yapar?onubunu bilmemde g.kore'deki ödül terönünde yaptığı konuşmadaki söylediği"ne mutlu TÜRK'üm"demesi yeter.buda köse'ye kapak olur...
biz neyin derdindeyiz bunlar neyin derdinde işin açığı aslında umrumuzda falan deyil dertleri.
Buna ne ya isteyen istediğini yapar ülke neler oluyor bu adamın dediğine bakın konuşmasın böyleleri
EROL KÖSE BUNUN İÇİN NE DEDİYSE DOĞRU DEMİŞDİR AMA ARTİS İŞDE ODA ARTİSLİK YAPACAKYA BUNLARIN HAYATI ARTİS ANCA FİLİMLERDE TATMİN OLUYORLAR NAPAK AMA GENEDE EROL KÖSE NE DEMİŞSE DOĞRU DEMİŞDİR
hiç askerlik yapmayanlara niye bişe demiyon yoksa demeye gücünmü yetmiyo...
boş konuşmamış .. birileri rahat yaşasın diye birileri can veriyor bunun reklamı nedir ?
insanın icindeki niyet nasıl anlamak istiyorsa fotoğrafı nasıl kendinini inandırmak istiyorsa sonuc buralara kadar geliyor arkaşlar maalesef
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