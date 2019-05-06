Erol Köse'ye öğretmen eşinden 10 milyon TL'lik boşanma davası 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) MÜZİK yapımcısı Erol Köse'nin Türkçe öğretmeni eşi Fulden Köse zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Fulden Köse hayatını zindana çevirdiğini ileri sürdüğü Erol Köse'den 50 bin TL nafaka ile 10 milyon TL tazminat istedi. Fulden Köse eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen Erol Köse'nin aile konutundaki eşyalarının götürdüğünü belirterek, polise şikayetçi olduğunu belirtti.

Fulden Köse, İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatı Emek Emre aracılığıyla boşanma davası açtı. Fulden Köse, dilekçesinde özel bir okulda Türkçe öğretmenliği yaptığını, ünlü yapımcı Erol Köse ile Haziran 2015'te evlendiğini, evlendikten sonra haksız yere işten çıkartıldığını belirttti. Fulden Köse, Erol Köse'nin okula dava açılması için avukatını yönlendirdiğini söylemesine rağmen, vekalet verdiği avukatın okula dava açmadığını da yıllar sonra öğrendiğini belirtti. İşten ayrılırken aldığı tazminat ile kozmetik konusunda ticari hayata atıldığını belirten Fulden Köse, evliliğinde ve iş hayatında Erol Köse'nin kontrolü dahilinde yaşamak zorunda kaldığını ileri sürdü.