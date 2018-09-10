HABER

Erol Mütercimler'den çok konuşulacak çıkı: Atatürk yaşasa 'Ya ben yeni bir parti kurayım' derdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

Siyaset bilimci Erol Mütercimler, Habertürk'ten Kübra Par'ın 'Atatürk yaşasa bugünkü CHP için ne derdi?' sorusuna "'Ya ben yeni bir parti kurayım' derdi" yanıtını verdi. Mütercimler ayrıca, 'Bu delege yapısıyla Atatürk bile CHP genel başkanı seçilemez' diye konuştu.

Erol Mütercimler'den çok konuşulacak çıkı: Atatürk yaşasa 'Ya ben yeni bir parti kurayım' derdi

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Mütercimler, CHP'deki delege yapılanmasını eleştirdi.

"Bu delege yapısıyla Atatürk bile CHP genel başkanı seçilemez" diyen Mütercimler, "Son dönemde yaşanan Muharrem İnce tartışmasına ve Kılıçdaroğlu’nun, 'Muharrem İnce bir derin devlet projesidir' sözlerine ne diyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Hikâye. Başarısızlığını romantik bir cümleyle kapatamaz. Kemal Bey'in bugün partide iki tane rakibi var: Birincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi Hz. Ali. Bu delege yapısıyla Atatürk bile genel başkanlık seçimini kazanamaz, seçim kazanmayı bırakın partiden içeri bile giremez. Çünkü Atatürk, ‘delege ağalığı' işlerinden anlayan bir adam değil. Alevi inançlı insanlarımız için çok değerli olan Hz. Ali'ye sıra gelince de, Kemal Bey ile ikisi yazı tura atmak zorunda kalırlar. Alevi inançlı insanlar sığınacak başka limanları olmadığı için CHP'deler. Ama onlar, özellikle Dedeler, CHP'yi parti kimliğinden çıkarıp dernek kimliğine büründürdüler. Kısacası, Kemal Bey kendisi veya kendisini buraya getiren organizasyon istemediği sürece, kimse onu genel başkanlıktan alamaz. Şu anda uğraşanlar aklını yemiş."

"Atatürk yaşasa bugünkü CHP için ne derdi?" sorusu üzerine "Ya ben yeni bir parti kurayım' derdi" ifadesini kullanan Mütercimler, Genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP için de şu yorumları yaptı:

"Hikâye. Başarısızlığını romantik bir cümleyle kapatamaz. Kemal Bey’in bugün partide iki tane rakibi var: Birincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi Hz. Ali. Bu delege yapısıyla Atatürk bile genel başkanlık seçimini kazanamaz, seçim kazanmayı bırakın partiden içeri bile giremez. Çünkü Atatürk, ‘delege ağalığı’ işlerinden anlayan bir adam değil. Alevi inançlı insanlarımız için çok değerli olan Hz. Ali’ye sıra gelince de, Kemal Bey ile ikisi yazı tura atmak zorunda kalırlar. Alevi inançlı insanlar sığınacak başka limanları olmadığı için CHP’deler. Ama onlar, özellikle Dedeler, CHP’yi parti kimliğinden çıkarıp dernek kimliğine büründürdüler. Kısacası, Kemal Bey kendisi veya kendisini buraya getiren organizasyon istemediği sürece, kimse onu genel başkanlıktan alamaz. Şu anda uğraşanlar aklını yemiş."


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Eşi ile dünyayı gezen Şırnaklı çiftçi: Beraber çalışıyor, beraber geziyoruzEşi ile dünyayı gezen Şırnaklı çiftçi: Beraber çalışıyor, beraber geziyoruz
'İstanbul'da bekleyen gemide şarbonlu hayvanlar var' iddiası gündem yaratmıştı! Bakanlık'tan açıklama geldi'İstanbul'da bekleyen gemide şarbonlu hayvanlar var' iddiası gündem yaratmıştı! Bakanlık'tan açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erol Mütercimler mustafa kemal atatürk Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi

Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

'İstanbul'da bekleyen gemide şarbonlu hayvanlar var' iddiası gündem yaratmıştı! Bakanlık'tan açıklama geldi

'İstanbul'da bekleyen gemide şarbonlu hayvanlar var' iddiası gündem yaratmıştı! Bakanlık'tan açıklama geldi

KCK ana davasında karar açıklandı!

KCK ana davasında karar açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.