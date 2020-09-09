Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi'nden istifa etti

Akademisyen Erol Mütercimler'in, katıldığı bir televizyon programında imam hatipliler hakkındaki sözleri büyük tepki çekmişti.

Programda Uşşaki Tarikatı'nın lideri, Eyüp Fatih Şağban'ın, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmasına ilişkin görüşlerini aktarırken “İmam hatipten mezun olmuş olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor. Bakın cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." diyen Mütercimler kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen tepkiler üzerine sözlerinin yanlış anlaşıldığını ileri süren ve kendi programından imam hatiplerden özür dileyeceğini belirten Mütercimler hakkında görev yaptığı Haliç Üniversitesi'nde de soruşturma başlatılmıştı.

ÜNİVERSİTEDEN İSTİFA ETTİ

İmam hatipler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tartışmalara neden olan Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlatan Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti.



