Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler kaç yaşında? Erol Mütercimler nereli? İşte hayat hikayesi...

Erol Mütercimler, lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora çalışmasını Avustralya’da yapmış ve akademik çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Erol Mütercimler, TRT radyosu ve çeşitli televizyon kanallarında programcı ve yönetici olarak görev almıştır. Çeşitli özel üniversitelerde, Strateji ve Devrim Tarihi dersleri vermiştir. Erol Mütercimler, Halk TV’nin yanında halen Meltem TV’de Selim Kotil ile beraber “Akıl Oyunu” adlı programı da yapmaktadır.

EROL MÜTERCİMLER KİMDİR?

Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars'ta, köy enstitüsü öğretmeni bir babanın çocuğu olarak doğdu, tüm öğrenim yaşamı İstanbul'da geçti. Liseyi İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lisesi'nde tamamlamıştır. Deniz Harp Okulundan ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun olmuştur.

Deniz Kuvvetleri'nde bir süre Fizik öğretim üyeliği, Beşiktaş Deniz Müzesi (İstanbul Deniz Müzesi) müdürlüğü yaptı ve bunun ardından Avustralya'ya gitti. SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. "Çok kültürlülük" konusundaki doktora alan çalışmasını Avustralya'da yapıp akademik çalışmasını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.