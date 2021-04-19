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Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler kaç yaşında? Erol Mütercimler nereli? İşte hayat hikayesi...

19.04.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erol Mütercimler, Kars’ın bir köyünde doğmuştur. Babası, köy enstitülerinde öğretmendir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Fizik Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından Deniz Kuvvetleri’nde bir süre Fizik öğretim üyeliği yapan Erol Mütercimler, Beşiktaş Deniz Müzesi’nin de müdürlüğünü yapmıştır. Daha sonra ise Avustralya’ya gitmiştir. Erol Mütercimler, günümüzde Halk TV’de Gürkan Hacır ile birlikte “Şimdiki Zaman-Pazar” adlı haber programını yapmaktadır.

Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler kaç yaşında? Erol Mütercimler nereli? İşte hayat hikayesi...

Erol Mütercimler, lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora çalışmasını Avustralya’da yapmış ve akademik çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Erol Mütercimler, TRT radyosu ve çeşitli televizyon kanallarında programcı ve yönetici olarak görev almıştır. Çeşitli özel üniversitelerde, Strateji ve Devrim Tarihi dersleri vermiştir. Erol Mütercimler, Halk TV’nin yanında halen Meltem TV’de Selim Kotil ile beraber “Akıl Oyunu” adlı programı da yapmaktadır.

EROL MÜTERCİMLER KİMDİR?

Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars'ta, köy enstitüsü öğretmeni bir babanın çocuğu olarak doğdu, tüm öğrenim yaşamı İstanbul'da geçti. Liseyi İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lisesi'nde tamamlamıştır. Deniz Harp Okulundan ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun olmuştur.

Deniz Kuvvetleri'nde bir süre Fizik öğretim üyeliği, Beşiktaş Deniz Müzesi (İstanbul Deniz Müzesi) müdürlüğü yaptı ve bunun ardından Avustralya'ya gitti. SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. "Çok kültürlülük" konusundaki doktora alan çalışmasını Avustralya'da yapıp akademik çalışmasını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.

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Deniz tarihi çalışmalarıyla tanınan Erol Mütercimler, Türkiye'ye dönüşünde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. TRT Radyosu ve çeşitli TV kanallarında programcı ve yönetici olarak çalıştı. Belgeseller hazırladı. Haliç, İstanbul Ticaret, Doğuş üniversitelerinde Strateji ve Devrim Tarihi dersleri verdi. Şu anda Halk TV'de Gürkan Hacır ile birlikte "Şimdiki Zaman-Pazar" adlı haber programı ve Meltem TV'de Selim Kotil'le beraber "Akıl Oyunu" programını yapmaktadır.

Ayrıca kendi YouTube kanalında görüşlerini paylaşmaktadır. Bugüne kadar kısa radyo oyunları, çeşitli dergilerde yazıları ve belgesel senaryolarının yanı sıra yirmi bir kitaba imza atmıştır.
Son olarak Suna adlı sinema filminde 68 kuşağından bir karakteri canlandırmıştır.

Erol Mütercimler, 1 Temmuz 2008 günü Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 5 Ağustos 2013 günü karara bağlanan davada 8 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı.

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7 Eylül 2020 tarihindeki bir televizyon programında imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili olarak söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Mütercimler'in, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

ESERLERİ

  • Destanlaşan Gemiler
  • Millî Mücadelenin Kahraman Gemisi Alemdar
  • Bilinmeyen Yönleriyle Kıbrıs Barış Harekâtı
  • Kurtuluş Savaşı'na Denizden Gelen Destek - Sovyet Yardımları
  • Gasp Edilen Gemi Sultan Osman
    1. Yüzyılın Başında Türkiye - Türk Cumhuriyetleri İlişkiler Modeli
    1. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye-Japonya İlişkisi
  • Ertuğrul Faciası
    1. Yüzyıl ve Türkiye - "Yüksek Strateji"
  • İmparatorluğun Çöküşüne Denizden Bakış
  • Kadınlar, Gemiler, Otomobiller
  • Düşler ve Entrikalar
  • Gelibolu 1915
  • Komplo Teorileri, Alfa Yayınları, 2005
  • Satılık Ada: Kıbrıs
  • Bu Vatan Böyle Kurtuldu(Onlar Bizim İçin Öldüler)
  • Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal
  • Komplo Teorileri & Aynanın Ardında Kalan Gerçekler
  • Akıl Oyunu / Komplo Teorileri 2
  • Stratejik Düşünme & Geleceği Yönetmek ve Kazanmak İçin
  • Aynadaki Tarih & Komplolar, Suikastler, Provakasyonlar, İsyanlar

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