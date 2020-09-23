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Erol Mütercimler’e hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erol Mütercimler’in İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erol Mütercimler’in İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede, Mütercimler’in ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama’ suçu kapsamında 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Erol Mütercimler hakkında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle birçok kişi suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyuruları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile iş adamı Bilal Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi ‘müşteki’, Erol Mütercimler ‘şüpheli’ olarak yer aldı.
İddianamede, şüpheli Mütercimler’in ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama’ suçu kapsamında 9 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcılıkça hazırlanan iddianame 12. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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