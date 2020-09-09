HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erol Mütercimler’e soruşturma

Erol Mütercimler’e soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri üzerine Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.Üniversiteden yapılan açıklamada, bir televizyon programına katılan Dr.

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri üzerine Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, bir televizyon programına katılan Dr. Öğretim Üyesi Erol Mütercimler’in imam hatip liseleriyle ilgili konuşmasının üniversitenin görüş ve fikirlerini yansıtmadığı belirtildi. Açıklamanın devamında, “Üniversitemiz nezdinde İmam Hatip Liseleri, birçok başarılı devlet adamı, siyasetçi, din adamı, iş insanı, akademisyen ve kamu görevlisi yetiştiren güzide ve saygın bir eğitim kurumumuzdur. Konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Diyarbakır'daki vahşette yeni gelişme! Eşini, boşanmak istediği için öldürmüşDiyarbakır'daki vahşette yeni gelişme! Eşini, boşanmak istediği için öldürmüş
AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki vahşette yeni gelişme! Eşini, boşanmak istediği için öldürmüş
Diyarbakır'daki vahşette yeni gelişme! Eşini, boşanmak istediği için öldürmüş
Devlet Bahçeli talimat vermişti! İzmir'de ülkücü gençler 12 ada için yürüdü
Devlet Bahçeli talimat vermişti! İzmir'de bugün...
Konya'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi
Konya'da korkunç kaza!
FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Ankara'da yakalandı!
FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Ankara'da yakalandı!
Diyarbakır'da akılalmaz olay! Karantinaya alındıkları evi ateşe verip, gazetecilere saldırdılar
Karantinaya alındıkları evi yakıp, gazetecilere saldırdılar
Diyarbakır'da 14 milyon kök kenevir, 5 ton esrar ele geçirildi
Büyük operasyon! 14 milyon kök kenevir ele geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.