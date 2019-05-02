Erol Olçok'un ismi senato salonuna verildi

ÇORUM (AA) - FETÖ'nün darbe girişimine karşı koyarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oğlu Abdullah Tayyip ile şehit edilen Erol Olçok'un ismi, Hitit Üniversitesi Rektörlüğünün yeni senato salonuna verildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, düzenlediği basın toplantısıyla, Erol Olçok Senato Salonu'nu gazetecilere tanıttı.

Hitit Üniversitesinin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sayısının artması nedeniyle mevcut senato salonunun yetersiz kaldığını belirten Alkan, bundan dolayı yeni bir senato salonu inşa ettiklerini söyledi.

Salonun bir köşesine Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan "ikra" kelimesini, diğer köşesine de dünya haritasını koyduklarını belirten Rektör Alkan, "Kur'an'ın 'oku' anlamındaki ilk emrini farklı bir formatta duvarımıza astık. Okuma ile üniversitenin çok ciddi bağlantısının olduğu düşüncesiyle senato salonumuza bunu yaptırdık. Bir dünya üniversitesi olma hedefimizden dolayı diğer duvara da dünya haritası koyduk." ifadesini kullandı.

Senato salonuna FETÖ ile mücadelenin simge isimlerinden Çorumlu Erol Olçok'un ismini verdiklerini aktaran Alkan, şöyle devam etti: