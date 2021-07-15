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Erotik dansı olay olmuştu! Cardi B'den üç yaşındaki kızına 124 bin dolarlık gerdanlık

15.07.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızı Kulture'a pahalı çantalar ve mücevherler almasıyla gündeme gelen ve eleştirilerin hedefine oturtulan dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, kızının üçüncü yaş gününde Kulture'a 124 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon 100 bin TL) gerdanlık hediye etti.

Erotik dansı olay olmuştu! Cardi B'den üç yaşındaki kızına 124 bin dolarlık gerdanlık

İkinci çocuğuna hamile olan Cardi B, geçtiğimiz günlerde kızına prenses sihirli temalı bir doğum günü partisi de düzenledi.

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B bununla da kalmadı ve üç yaşındaki kızı Kulture’a pahalı hediyeler aldı. 28 yaşındaki şarkıcı, kızının üç yaşına girdiği doğum gününde Cartier marka elmas gerdanlık hediye etti.

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Kendisi gibi ünlü bir rap şarkıcısı olan Offset ile evli olan ve ikinci çocuğuna hamile Cardi B, kızına 124 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 100 bin TL) değerinde gerdanlığı hediye etme anını sosyal medyada paylaştı.

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Elliot Elianette imzalı gerdanlık; Hermes çanta sembolü, Minnie Mouse şekli, Kulture adının K’sini ve Chanel logosunu üzerinde taşıyor.

Cardi B, küçük kızının doğum gününde yaptığı erotik dansıyla gündem olduCardi B, küçük kızının doğum gününde yaptığı erotik dansıyla gündem oldu

Cardi B, kızına aldığı pahalı hediyeyi bir aile yemeğinde verirken, minik Kulture’ın hediyeye çok sevindiği dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Cardi b Offset
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