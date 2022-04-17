Erotik filmi herkese açık paylaştılar! Yanlış videoyu görenler şoke oldu

Kanada'da bakanlık paylaşımındaki linke tıklayan vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı. Bakanlığın paylaştığı link, takipçileri Covid-19 verilerine değil; cinsel içerikli bir film sitesine yönlendirdi.

KANADA'DA BAKANLIK EROTİK FİLM LİNKİ PAYLAŞTI!

Kanada'nın yer alan Quebec eyaletinin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takipçileri koronavirüs verileri yerine erotik bir sitede bulunan ayak fetişi videosuna yönlendirdi. Quebec Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter'da ise 103 bin takipçisi bulunmakta.

"BUNUN NEDEN OLDUĞUNU İNCELİYORUZ"

Bakanlık tarafından Perşembe günü yaptığı paylaşımla ilgili açıklamada, "Kontrolümüz dışındaki sebeplerden Twitter hesabımızdan uygunsuz içeriğe yönlendiren bir link paylaşılmıştır. Bunun neden olduğunu inceliyoruz. Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE SİLİNDİ

Yapılan paylaşım kısa süre içinde silinirken yerine bakanlığın Covid-19 verilerinin bulunduğu bir paylaşım yapıldı.

