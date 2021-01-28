Erotik filmlerin yıldızı çekimlerle ilgili merak edilen soruları yanıtladı

Erotik filmlerin ödüllü yıldızı Vanna Bardot, Reddit’te gerçekleşen bir soru-cevap bölümüne katıldı. Hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Bardot, yetişkin eğlence endüstrisinin sırlarını ve cinsel yaşamının ayrıntılarını paylaştı.

"YÜZDE YÜZ ROL YAPIYORUZ"

Erotik filmlerdeki performansıyla AVN ödülü kazanan 21 yaşındaki Vanna Bardot’ta en çok sorulan soruların başında çekimlerin nasıl yapıldığıyla ilgiliydi. Florida’da yaşayan genç oyuncu cinsel içerikli filmlerin çekimleri esnasında sette oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Çekimler esnasında yüzde yüz rol yaptıklarını söyleyen oyuncu, "eğer havamdaysam, biraz daha devam ederim" dedi.

"KISKANÇLIK ÇOK APTALCA"

Aşk hayatının işinden dolayı olumsuz etkilenip etkilenmediği konusunda sorulan sorular da en çok merak edilenler arasındaydı. Porno endüstrisinde çalışan birçok kişi gibi, Vanna da aynı meslekten biriyle çıkıyor. Partnerim de erkek bir oyuncu diyen genç yıldız, "Kıskançlık bir şey değil ve ikimiz de bunu çok aptalca buluyoruz. İkimiz de çok beceriksiziz. Birbirimizi memnun etmeyi seviyoruz" diyor.

Ailesinin, işi konusunda onu tam olarak desteklediğini söyleyen Vanna, "Büyükannem bile beni destekliyor. AVN Kırmızı Halı'da bana bir fotoğrafımı gönderdi!" dedi.



